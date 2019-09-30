اليونان تبحث مع كوردستان رفع الاستثمار وزيادة الرحلات الجوية

2019/09/30 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، السفير اليوناني لدى العراق وبحث معه العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين وخصوصا في قطاعات الاستثمار والسياحة والزراعة والنظام المصرفي.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان ورد لشفق نيوز، ان السفير اليوناني ليونيداس كونتوفونيسوس، بحث خلال اللقاء، الذي تم بحضور القنصل اليوناني لدى اربيل افسيموس كوستوبولوس، مع طالباني العلاقات السياسية والاقتصادية بين اربيل واثينا، وخصوصا تنمية العلاقات التجارية والقطاع السياحي والزراعة والنظام المصرفي وتشجيع الاستثمار بشكل اكبر في اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان الجانبين كانا متوافقين في الرأي بشأن الشروع في تسيير الرحلات الجوية بين كوردستان واليونان من اجل الاستفادة من تجربة اليونان في تنمية القطاع السياحي كسبيل مؤثر لتنويع مصادر الاقتصاد الكوردستاني.

واشار البيان الى ان طالباني اعلن عن دعم وتعاون حكومة الاقليم للشركات واصحاب رؤوس الاموال اليونانيين في اقليم كوردستان من اجل ان يتمكنوا تنفيذ مشاريع الاستثمار بيسر وسهولة.

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