2019/09/30 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداستقبلت مدارس محافظة نينوى، الاثنين، اكثر من مليون طالب وطالبة في بداية العام الدراسي، موزعة على اكثر من الفي مدرسة موزعة على التعليم الإبتدائي والثانوي.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام سامي الفضلي في بيان تلقته “كلكامش”، إن “عدد المدارس التي استقبلت اليوم الاثنين التلاميذ والطلبة في عموم محافظة نينوى هي ٢٠٤٧، مدرسة وبواقع ١٤٤٧ بناية مدرسة، موزعة ما بين ١٤٤٦، مدرسة للتعليم الابتدائي و ٥٣٨ مدرسة للتعليم الثانوي و ١٤ مدرسة للتعليم المهني و ٢ المعاهد و ٤٧ بالنسبة لرياض الأطفال”.

وأضاف الفضلي أن “المديرية العامة لتربية نينوى توفير كافة التجهيزات المدرسية، والكتب المنهجية، حيث تجاوزت نسب التجهيز من المناهج الدراسية الواردة من مخازن وزارة التربية ٩٥% بمعدل ٧ مليون كتاب وتم تجهيز كل مدرسة بالنسبة المحددة لها من هذه الكتب”.

وأشار الفضلي إلى أن “العام الدراسي الحالي سيشهد تطورا كبيرا في سير العملية التربوية والتعليمية خاصة بعد الجهود الكبيرة لوزارة التربية وتعاونها المستمر مع المنظمات الدولية في دعم المؤسسة التربوية في محافظة نينوى من خلال الخطط الكبرى التي وضعت لاعادة تأهيل وترميم الابنية المدرسية وكانت نتائجها افتتاح أكثر من ٢٠٤٧ مدرسة في عموم المحافظة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع بدء العام الدراسي.. أكثر من مليون طالب يلتحق بمدارس نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع بدء العام الدراسي.. أكثر من مليون طالب يلتحق بمدارس نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).