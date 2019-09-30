لجنة الزراعة: العراق وصل إلى الاكتفاء الذاتي بمحصولي الحنطة والشعير 

2019/09/30 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الاثنين، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير.

وقال في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، "بعد ان كان العراق يستورد ملايين الاطنان من الحنطة والشعير تم بفضل الله تعالى وضمن خطة العام الحالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصولين".

واضاف الشمري "في السنوات السابقة كان إنتاج العراق من الحنطة من مليون الى مليون ونصف و500الف طن من الشعير في هذه السنة وصل إنتاج الحنطة والاستلام من المزارعين مايقارب 5مليون طن حنطة ومليون طن شعير".

وطالب الشمري رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "بمنح قروض ميسرة للمزارعين من الفواكه والخضر والثروة الحيوانية لتوسيع زراعتهم ومشاريعهم من أجل الاكتفاء الذاتي وليصبح العراق مصدرا لا مستوردا لحفظ العملة الصعبة وامتصاص البطالة وايضا دورات خارجية او استقبال خبراء بالمجال الزراعي والحيواني لتطوير هذا القطاع المهم".

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