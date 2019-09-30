الداخلية تعلن القبض على عنصرين بداعش كانا يقاتلان بصفوف التنظيم جنوبي الموصل

2019/09/30 | 20:37

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، الاثنين، انجاز شق طرق في حوض زراعي شمال شرقي المحافظة.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الجهد الهندسي للفرقة الخامسة نجح وعلى مدار اكثر من اسبوع من شق 6 طرق زراعية في عمق ح

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الإثنين، القبض على 31 متهماً وضبط أسلحة وأدوات لتعاطي المخدرات، في عملية نفذت خلال الأسبوع الماضي بمناطق متفرقة في المحافظة.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه،

بغداد اليوم- بغداد

عقد وزير الداخلية، ياسين الياسري، اليوم الاثنين، مع نظيره الايراني رحماني فضلي، اجتماعا في كربلاء، اعلان خلاله اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين زيارة الأربعين.

وقال مكتب الياسري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير

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