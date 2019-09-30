الداخلية تعلن اعتقال عنصرين من 'داعش' جنوبي الموصل

2019/09/30 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلي، الاثنين، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" جنوبي الموصل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مديرية شرطة حمام العليل التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء ومن خلال تعاون المواطنين تلقي القبض على (اثنين) من عناصر عصابات داعش الارهابية واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند".

واضافت الوزارة، أنه "تم القبض عليهما في قرية (الصلاحية) التابعة لناحية حمام العليل جنوبي مدينة الموصل".





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