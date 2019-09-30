وغف الفيسبوك

2019/09/30 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما ينضح عن أكثر مواقع التواصل الاجتماعي أهمية وشعبية في العراق (الفيسبوك) يعكس مدى الانحطاط الذي انحدر اليه المجتمع العراقي، ونوع القوى والمصالح والاندفاعات المهيمنة على وسائل الاعلام (التقليدية منها والحديثة).لأسباب تطرقنا الى الكثير منها في مناسبات سابقة، لم يوفق سكان هذا البلد المنكوب من استرداد مكانتهم وحقوقهم المهدورة، بالرغم من مرور أكثر من ...

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