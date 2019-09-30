2019/09/30 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حفل كبير حضره حشد من نجوم السينما العربية والعالمية الجونة – كاظم مرشد السلوم: (حصدت افلام “ستموت في العشرين” و”حديث عن الأشجار” و”امتحان” نجمات الجونة الذهبية في الدورة الثالثة للمهرجان، و”سينما من أجل الإنسانية” ذهبت إلى “بؤساء” لادج لي) اختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الثالثة بحفل الختام الذي أقيم في مسرح المارينا والذي أعلن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الثالث وإعلان الأفلام الفائزة بجوائزه) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الثالث وإعلان الأفلام الفائزة بجوائزه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).