“المسخ” يتصدر شباك السينما الأميركية

2019/09/30 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: تصدر فيلم الرسوم المتحركة abominable (المسخ، او الشنيع) من إنتاج شركة دريم وركس شباك التذاكر الأميركي بنحو 20.9 مليون دولار، في الوقت الذي بدأ فيه عرض فيلم “جودي” الذي يروي قصة حياة جودي غارلاند، بطولة رينيه زيلويغر.فيلم أبومينابل كان الأحدث إنتاجا نهاية الأسبوع، وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة والصين ...

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