وزير الخارجية خلال لقائه نظيره السوري: تطابق الرؤى بضرورة اعتماد الحلول السياسيّة لحل الأزمات

2019/09/30 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع نظيره السوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة/ الدورة 74.

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