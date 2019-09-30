وزير الدفاع يؤكد ضرورة تضافر الجهود بين القطعات الأمنية لتأمين الزيارة الأربعينية

2019/09/30 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاثنين، ضرورة تضافر الجهود من قبل القطعات الأمنية المشاركة في تأمين مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

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