الحكمة: عبد المهدي ملزم بإخراج القوات الأميركية بعد تورط إسرائيل بقصف الحشد

2019/09/30 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد تيار الحكمة أن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملزم بإخراج القوات الأمريكية من البلاد بعد إعلانه بشكل رسمي تورط اسرائيل بقصف مواقع الحشد الشعبي.

وقال النائب عن الحكمة سالم الطفيلي، في تصريح إن نتائج التحقيق بشأن قصف مواقع الحشد الشعبي يجب إن تقدم للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدانة الممارسات الاسرائيلية الذي نفذ الضربات الجوية ضد مواقع الحشد الشعبي وانتهكت سيادة البلاد، لافتا إلى إن الرد العسكري ضد الهجمات الإسرائيلية ينحصر بالقائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية.

وأضاف الطفيلي أن اسرائيل نفذت ضرباتها بعلم القوات الاميركية والتحالف الدولي المسؤولة عن حماية الاجواء العراقية إلا أنها لم تقم بذلك الامر الذي يحتم على الحكومة اخراج هذه القوات من البلاد بالسرعة الممكنة.

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