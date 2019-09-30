بالوثيقة.. الحكومة تعتبر ابو الهيل مستقيلا من شبكة الاعلام وتصرف له تقاعد

2019/09/30 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت/موازين نيوز/ على وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء تعتبر رئيس مجلس الامناء السابق مجاهد ابو الهيل مستقيلا من الشبكة.

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