كوردستان وفرنسا تؤكدان على تعزيز دور المرأة اعلامياً

2019/09/30 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بهدف اعادة صياغة برنامج خاص بالمساواة بين الجنسين وتقوية دور المرأة في الاعلام، وبرعاية رئيس لجنة الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب في برلمان كوردستان، استقبل رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق النساء وحقوق الانسان في برلمان كوردستان روميو هكاري، اليوم الاثنين، وفداً مبتعثاً من فرنسا بحضور عدد من اعضاء اللجنتين.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ورد لشفق نيوز، ان وفد المبعوث الفرنسي تالف من مسؤول برامج العراق وكالة – سي اف اي ميديا، انغريد بيرتو، والمستشارة في سي اي اف ميديا للجندر الاعلام والمدير العام للمنظمة الفرنسية للمساعدادات الانسانية شيدا حسامي، مبينا ان الهدف من زيارة الوفد هو استشاري في اقليم كوردستان والعراق بهدف اعادة صياغة البرنامج الخاص بالمساواة وتقوية المرأة في الاعلام.

واشار البيان الى انه جرى في بداية اجتماع اللجنة المشتركة في البرلمان توجيه الشكر للوفد الضيف الذي تعرض لمجال حساس ومؤثر الا وهو المساواة بين الجنسين وتقوية دور المرأة في الاعلام، وجرى التأكيد على تقديم جميع المساعدات والتسهيلات بهدف تنفيذ برنامج وكالة سي اف اي الاعلامي وخصوصا فتح دورات للتدريب وبرامج العمل في المدن والقصبات الكوردستانية.

واضاف البيان ان كلا من اعضاء البرلمان مم برهان قانع وكولستان سعيد ومسلم عبدالله قسري سلطوا الاضواء على عدد من الجوانب من اجل خدمة الدور الاعلامي للنساء في كوردستان وعمل الوكالة في المستقبل.

ونوه البيان الى انه تقرر خلال الاجتماع استمر التعاون والتنسق المشترك بين الجانبين وان تقدم اللجان البرلمانية ملاحظاتها وتوصياتها الى الوكالة المشار اليها لتوضيح العمل المستقبلي للوكالة في اقليم كوردستان.

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