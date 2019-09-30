2019/09/30 | 21:08

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القبض على اثنين من عناصر داعش يعملان فيما يسمى بديوان الجند في ال

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القبض على اثنين من عناصر داعش يعملان فيما يسمى بديوان الجند في الموصل

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