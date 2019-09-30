الداخلية تعلن اعتقال متهم القى رمانة يدوية على دار شمالي بغداد

2019/09/30 | 21:16

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الداخلية تعلن اعتقال متهم القى رمانة يدوية على دار بسبب خلاف عشائري شمالي بغداد

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