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تخصيص 500 مليون دينار لكل محافظة لمعالجة السيول والأمطار


تخصيص 500 مليون دينار لكل محافظة لمعالجة السيول والأمطار
2019/09/30 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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