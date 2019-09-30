الأنبار تكشف عن التحصينات الأمنية لمنفذ “القائم – ألبوكمال”

2019/09/30 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد مجلس محافظة الانبار، الاثنين، وجود تشديدات أمنية مكثفة لتأمين عبور الشاحنات عبر المنفذ الحدودي (القائم – البوكمال)، من خطر عناصر داعش.

وقال عضو المجلس عيد عماش الكربولي في تصريح نقلته وكالة سبوتنك الروسية وتابعته “كلكامش برس”، إن “افتتاح المنفذ يحظى باجراءات أمنية مشددة وضعت من قبل الجانبين العراقي والسوري منعا لعبور عناصر داعش”.

وتابع، أن “اراد عناصر داعش التسلل الى العراق فإنهم يتسللون عبر الحدود الطولية الممتدة بمساحة 625 كيلو متر، ربما من خلال رخاوة الحدود في بعض الأحيان – ولو أن الوضع مؤمن وجيد من جهة العراق حالياً”، مضيفاً أن “المنفذ الحدودي القائم – البوكمال، مزود بقاعدة بيانات لدى الجانبين العراقي، والسوري، بأسماء الإرهابيين المطلوبين”.

وأكمل عضو مجلس محافظة الأنبار، كما أن “قواعد البيانات هذه ستكون لدى أكثر من جهة أمنية في المنفذ، بالإضافة إلى التشديد الأمني، مع وجود أكثر من حاسبة لغرض تدقيق أسماء ومعلومات الوافدين، والخارجين من وإلى العراق عبر المنفذ مع سوريا”.

وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، الجمعة الماضية، 27 أيلول، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الاثنين المقبل، مؤكداً “جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري”.

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