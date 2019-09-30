عثمان الغانمي يشير الى أهمية التنسيق بين القطعات المشاركة بتأمين الزيارة

2019/09/30 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار رئيس اركان الجيش، الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الى أهمية التنسيق العالي، بين القطعات المشاركة في تأمين الزيارة، إضافة الى التنسيق مع باقي الجهات الخدمية، وتسخير الجهود لضمان عودة جميع الزائرين الى ديارهم بأمان.

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