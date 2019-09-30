المجلس الوزاري للخدمات يُخصص ( 500) مليون دينار لكل محافظة لمعالجة السيول والأمطار

2019/09/30 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد المجلس الوزاري للخدمات الإجتماعية، اليوم الإثنين، جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، وجرى خلال الجلسة بحث الواقع الخدمي في المحافظات عموما وأبرز التحديات التي تحتاج إلى معالجات عاجلة لها.

وذكر المجلس الوزاري للخدمات في بيان تلقته "الغد برس"، "أقر المجلس تخصيص( 7 مليارات و500 مليون دينار) لمديريات المجاري في المحافظات عموما من تخصيصات الطوارئ؛ لمعالجة حالات الفيضانات والسيول الناتجة عن الأمطار، بواقع ( 500 مليون دينار )لكل محافظة، كما وافق المجلس على تخصيص (ملياري دينار )مناصفة بين نادي الزوراء ونادي الميناء الرياضيين من التخصيصات المالية الممنوحة من الشركة العامة لموانئ العراق".

وتابع "فيما وافق المجلس الوزاري للخدمات على إعادة العمل بمشفى سعة (100 سرير) في ناحية سفوان بمحافظة البصرة، خلافاً لقرار سحب العمل إستثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية؛ وذلك للحاجة الماسة لمثل هذا المشروع الحيوي لأبناء الناحية".

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