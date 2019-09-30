2019/09/30 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الاثنين، القبض على متهم قام بإلقاء رمانة يدوية على احد الدور السكنية شمالي العاصمة.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مفارز مركز شرطة العدالة التابعة لشرطة بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم قام بإلقاء رمانة يدوية على احد الدور السكنية بسبب خلاف عشائري شمالي العاصمة بغداد".

واضاف "وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

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