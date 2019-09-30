الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش على نقطة عسكرية شمال شرق ديالى

2019/09/30 | 21:39

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بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بان قوات الحشد الشعبي احبطت هجوما على احدى نقاطها شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قوات الحشد الشعبي احبطت هجوما على احدى نقاط المرابطة قرب قرية شيربيك في حوض حلوان (89 كم شمال شرق بعقوبة) دون اية اصابات".واضاف المصدر، ان "الحشد الشعبي طارد فلول داعش في الوديان بعد اشتباك دام بعض الوقت".

بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش، كانا ضمن "ديوان الجند" التابع للتنظيم، جنوبي مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إن "مديرية شرطة حمام العلي

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، الاثنين، انجاز شق طرق في حوض زراعي شمال شرقي المحافظة.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الجهد الهندسي للفرقة الخامسة نجح وعلى مدار اكثر من اسبوع من شق 6 طرق زراعية في عمق ح

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الإثنين، القبض على 31 متهماً وضبط أسلحة وأدوات لتعاطي المخدرات، في عملية نفذت خلال الأسبوع الماضي بمناطق متفرقة في المحافظة.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه،

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