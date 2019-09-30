التشكيلة الرسمية لقمة الدوري الإنجليزي بين اليونايتد وأرسنال

2019/09/30 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن كل من أولي جنار سولشاير المدير الفني لفريق نادي مانشستر يونايتد وأوناي إيمري المدرب الإسباني لأرسنال عن التشكيلة الرسمية لقمة ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر في ختام الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود تشكيلة الشياطين الحمر النجمان، بول بوجبا نجم وسط الميدان الفرنسي وماركوس راشفورد المهاجم الإنجليزي المميز، فيما أجرى إيمري تبديلين على آخر تشكيلة لعب بها المدفعجية، بدخول تشامبرز وتوريرا على حساب ميتلاند نايلز وسيبايوس.اليونايتد يقبع في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، في حين يتواجد الفريق اللندني في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.وفيما يلي جاءت تشكيلة أحمر مانشستر:حراسة المرمى: دي خياالوسط: ماكتومناي، بوجبا، أندرياس بيريرا، لينجارد ودانييل جيمسالهجوم: راشفوردأما مدرب باريس سان جيرمان الأسبق، فيدخل موقعة الليلة بالتشكيلة الآتية:حراسة المرمى: لينوالدفاع: كولاسيناتش، دافيد لويز، سوكراتيس وتشامبرزالوسط: جندوزي، تشاكا، توريراالهجوم: نيكولاس بيبي، أوباميانج وساكا

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