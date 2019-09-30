2019/09/30 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادعد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء (احدى فصائل الحشد الشعبي) عبد الأمير العبودي، الاثنين، الأمر الديواني الذي اصدره عبد المهدي في مطلع تموز بحق الحشد الشعبي بمحاولة الخروج من الحرج، جاء ذلك تعليًقا على انتهاء المدة التي منحتها الحكومة للحشد لتنفيذه.

وقال العبودي لـ”كلكامش برس”، إن ” الأمر الديواني محاولة للخروج من الحرج الذي اصاب الحكومة العراقية، ولايمكن تطبيقه بطريقة تامة وعملية، فضلَا عن تطبيق اغلب تفاصيله من قبل فصائل المقاومة والحشد الشعبي”.

وأضاف العبودي أن “فصائل المقاومة لم تكن متاثرة بحالة الانفصام او الخروج عن الدولة، وأن عبدالمهدي قام بذلك لإثابته للراي العالم العالمي”، لافتًا إلى أن “العراقيين يعرفون من هي فصائل المقاومة ومن هو الحشد الشعبي، لذلك هم لا يذهبون بإتجاه تكبيله أو تقيديه أو إخراجه من دائرة التنافس على مستويات متعددة”.

وكات القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وقد اصدر أمراً ديوانياً في بداية تموز الماضي، لتنظيم عمل الحشد الشعبي تضمن حزمة توجيهات تتعلق بحصر الصلاحيات والتخلي المسميات التي تعمل بها فصائل الحشد، و إستبدال تسميات الفصائل بتسميات عسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع انتهاء مهلة عبد المهدي .. كتائب سيد الشهداء توضح موقفها من “الامر الديواني”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع انتهاء مهلة عبد المهدي .. كتائب سيد الشهداء توضح موقفها من “الامر الديواني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).