تخصيص 7 مليارات دينار للمحافظات تحسبا لطوارئ الفيضانات

2019/09/30 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعقد المجلس الوزاري للخدمات الإجتماعية، الإثنين، جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة وزير التخطيط نوري الدليمي، وجرى خلال الجلسة بحث الواقع الخدمي في المحافظات عموما.

وذكر المجلس في بيان تلقته “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “أقر تخصيص 7 مليارات و500 مليون دينار لمديريات المجاري في المحافظات عموما من تخصيصات الطوارئ؛ لمعالجة حالات الفيضانات والسيول الناتجة عن الأمطار، بواقع 500 مليون دينار لكل محافظة، كما وافق المجلس على تخصيص ملياري دينار مناصفة بين نادي الزوراء ونادي الميناء الرياضيين من التخصيصات المالية الممنوحة من الشركة العامة لموانئ العراق”.

فيما وافق “المجلس الوزاري للخدمات على إعادة العمل بمشفى سعة 100 سرير في ناحية سفوان بمحافظة البصرة، خلافاً لقرار سحب العمل إستثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية؛ وذلك للحاجة الماسة لمثل هذا المشروع الحيوي لأبناء الناحية”.

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