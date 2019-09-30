عبد المهدي: لا أحد يريد الحرب في المنطقة سوى إسرائيل وهي المسؤولة عن قصف مواقع الحشد الشعبي

2019/09/30 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اول اتهام رسمي صريح ومباشر..الصباح الجديد ـ وكالات: اتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إسرائيل بالهجمات على مواقع للحشد الشعبي البلاد، مشيرا الى ان لا احد يريد الحرب في المنطقة سواها.ويعد هذا الاتهام الذي أورده عبد المهدي في تصريحات لقناة الجزيرة امس الاثنين ستبث لاحقا حسب موقعها الالكتروني، اول اتهام رسمي صريح ...

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