لجنة نيابية تجتمع مع عبد المهدي لمناقشة اسباب عرقلة المشاريع

2019/09/30 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تتذرع بقلّة الأموال في تراجع نسب انجاز البرنامج الوزاري بغداد – وعد الشمري: كشفت لجنة مراقبة الاداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، أمس الاثنين، عن لقاء قريب يجمعها مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لافتة إلى أن الغرض منه مناقشة اسباب تعطيل انجاز المشاريع، فيما شددت على ضرورة ادراج معرقلات تنفيذ البرنامج الحكومي ضمن ...

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