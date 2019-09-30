نائب عن “سائرون” يحمل عبد المهدي مسؤلية تعطيل حسم ملف الدرجات الخاصة

2019/09/30 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اتهم نائب عن تحالف سائرون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتعطيل حسم ملف الدرجات الخاصة ومناصب الوكالة ، فيما رجح عقد جلسة استثنائية للتصويت على تمديد بقاء تلك الدرجات لتفادي الفراغ القانوني في الحكومة.وقال النائب عباس عليوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد:” ان عبد المهدي يتعمد تعطيل حسم ملف ...

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