2019/09/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كورش_مدرسي بيان الاجتماع الموسع 15 للجنة المركزية للحزب الحكمتي حول احداث المتعلقة بانتخابات حزيران 2009 في ايرانترجمة: فارس محمود مرة اخرى عبئت الجماهير العريضة في ايران حول انتخابات الجمهورية الاسلامية بامل الانفراج السياسي والثقافي وبامل حياة اقتصادية اقل شقاءاً، والحقت بها الهزيمة مرة اخرى.مرة اخرى، عقدت جماهير ايران امالها على هذا الجناح او ذاك، وانهزمت مرة اخرى.لم تخف وتيرة الضغط الاقتصا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كورش مدرسي - ماينبغي تعلمه!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كورش مدرسي - ماينبغي تعلمه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).