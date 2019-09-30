2019/09/30 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور ثالثاً :منهج القرآن في القصص من الفصل الأول من كتاب : ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى ــ دراسة عملية ) 1 ـ لو جعلنا العنوان هكذا ( منهج القرآن في التاريخ ) لكان خطأ ، لان القرآن لم يؤرخ وإنما قص.2 ـ ( فالتاريخ ) مختلف عن ( القصص).
( التأريخ ) لشخص أو لقوم معناه أن تكون لك بداية ونهاية في حكاية تأريخ هذا الشخص أو أولئك القوم.
أي خطة تبدأ فيها ثم تستعرض إلى أن تصل للنهاية وفق أحداث م......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - ثالثاً :منهج القرآن في القصص) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
( التأريخ ) لشخص أو لقوم معناه أن تكون لك بداية ونهاية في حكاية تأريخ هذا الشخص أو أولئك القوم.
أي خطة تبدأ فيها ثم تستعرض إلى أن تصل للنهاية وفق أحداث م......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - ثالثاً :منهج القرآن في القصص) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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