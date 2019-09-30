2019/09/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ثالثاً :منهج القرآن في القصص من الفصل الأول من كتاب : ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى ــ دراسة عملية ) 1 ـ لو جعلنا العنوان هكذا ( منهج القرآن في التاريخ ) لكان خطأ ، لان القرآن لم يؤرخ وإنما قص.2 ـ ( فالتاريخ ) مختلف عن ( القصص).( التأريخ ) لشخص أو لقوم معناه أن تكون لك بداية ونهاية في حكاية تأريخ هذا الشخص أو أولئك القوم.أي خطة تبدأ فيها ثم تستعرض إلى أن تصل للنهاية وفق أحداث م......

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