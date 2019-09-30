فاطمة دالي - بسقط الرئيس القادم

2019/09/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_دالي يسقط الرئيس القادم هكذا ردّد روّاد الفايسبوك الذين لا يتلأكون في التعبير عن رغبتهم في رئيس يحتويهم رئيس للجميع وليس حكرا على طبقة سياسية او اجتماعية معيّنة امّا ان تكون رئيسا للفقراء او فلتسقط أمّا اولئك الذين تلكّاو ولا زالوا يتلأكّون في المنابر الاعلامية وعلى شاشات التلفاز فقد رفضوا تماما ان يرأسهم رئيسا لا ينتمي لبوتقتهم رئيسا ليس من بني جلدتهم لا يلبس المعاطف الثمينة ولا يتعطّر بأجود انواع......

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