2019/09/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن القنصلية العراقية في مشهد، عن اعتقال أجهزة الأمن الإيراني، قبل يومين، موظفين اثنين بعثتهما الخارجية العراقية في مهمة رسمية إلى هناك، و"الاعتداء عليهما بالضرب"، ثم سجنهما وطلب كفالة مقابل إطلاق سراحهما "رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية".

وتفيد الوثيقة المرسلة من القنصلية إلى مكتب وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، بإن "الجهات الأمنية الإيرانية رصدت في 28 أيلول الجاري، موظفين اثنين موفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الاربعينية، واعتدت عليهما بالضرب واعتقلتهما في الشارع".

وعقب ذلك، اتصلت القنصلية العراقية في مشهد، كما تظهر الوثيقة، بـ"الجهات الإيرانية وابلغتها ان هذين الشخصين العراقيين، موظفي خدمة خارجية ويتمتعان بحصانة دبلوماسية"، لكن "بالرغم من ذلك قامت السلطات الإيرانية باحتجازهما وإيداعهما في الحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهم إلى القضاء، حيث طالبت المحكمة بدفع كفالة لغرض اخراجهما من السجن".

وأوضحت القنصلية في الوثيقة الصادرة عنها، أن "بعد اجراء الاتصالات مع الجهات المعنية، تم الافراج عن الموظفين دون دفع كفالة وحسب الاتفاقيات والأعراف الدولية".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بان قوات الحشد الشعبي احبطت هجوما على احدى نقاطها شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قوات الحشد الشعبي احبطت هجوما على احدى نقاط المرابطة قرب قرية شيرب

بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش، كانا ضمن "ديوان الجند" التابع للتنظيم، جنوبي مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إن "مديرية شرطة حمام العلي

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، الاثنين، انجاز شق طرق في حوض زراعي شمال شرقي المحافظة.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الجهد الهندسي للفرقة الخامسة نجح وعلى مدار اكثر من اسبوع من شق 6 طرق زراعية في عمق ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمن الإيراني يعتقل موظفين اثنين بالخارجية العراقية ويعتدي عليهما بالضرب في مدينة مشهد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمن الإيراني يعتقل موظفين اثنين بالخارجية العراقية ويعتدي عليهما بالضرب في مدينة مشهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).