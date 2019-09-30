صورة.. قائمة ريال مدريد لممباراة الغد تشهد عودة مارسيلو وغياب نجمين

2019/09/30 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلعب ريال مدريد غداً الثلاثاء مباراته الثانية في دوري ابطال اوروبا عندما يستضيف كلوب بروج البلجيكي على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد.

وشهدت القائمة غياب كل من بيل وخاميس رودريغو وماريانو واودوريوزولا وابراهيم دياز لقرار فني، وميندي واسينسيو للاصابة، في حين تشهد عودة مارسيلو وايسكو من جديد لصفوف الفريق.ويقبع ريال مدريد في المركز الاخير برصيد خالي من النقاط بمجموعته التي يتصدرها باريس سان جيرمان بثلاث نقاط، ويحتل كلوب بروج المركز الثالث بعد الثاني غلطة سراي التركي بنقطة لكل منهما.



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