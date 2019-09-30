الأرض تنتظر حدثاً مرعباً لا يتكرر الا بعد 250 عاماً

2019/09/30 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ينتظر كوكب الأرض حدثاً فلكياً قد لا يتكر الا بعد 250 عاماً.

وقدم العلماء استنتاجات مخيبة للآمال، بعد مراقبة الأحداث الأخيرة على سطح الشمس، حيث من الممكن أن تغرق الأرض بظلام دامس لمدة ستة أيام بسبب "عاصفة شمسية" هائلة.وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة كل 250 سنة، وستكون في شهر كانون الأول من هذا العام، ويمكن أن تحجب 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، وسيكون سبب العاصفة المغناطيسية وهو إطلاق البلازما من البقعة "AR2192"، وفق موقع "وان".بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن سكان مختلف البلدان من رؤية الشفق القطبي، وكذلك كواجهة أطول ليل.كما يمكن أن تتسبب هذه الحادثة بمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة.ستكون مدة العاصفة حوالي ستة أيام، خلال ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، الامتناع عن بذل جهد بدني مفرط.انتهى

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