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وزير الخارجية: نأمل أن تشهد العلاقات العراقية - الخليجية انتقالة مُتميِّزة


وزير الخارجية: نأمل أن تشهد العلاقات العراقية - الخليجية انتقالة مُتميِّزة
2019/09/30 | 22:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم في نيويورك اليوم الاثنين، أمين عامّ مجلس التعاون لدول الخليج العربيّ عبد اللطيف بن راشد الزيانيّ.

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