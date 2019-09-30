وزير الخارجية: نأمل أن تشهد العلاقات العراقية - الخليجية انتقالة مُتميِّزة

2019/09/30 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم في نيويورك اليوم الاثنين، أمين عامّ مجلس التعاون لدول الخليج العربيّ عبد اللطيف بن راشد الزيانيّ.

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