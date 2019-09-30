براءة ميسي واغلاق قضية التهرب الضريبي وغسل الأموال

2019/09/30 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد، إغلاق القضية المرفوعة ضد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، بسبب تهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال المتعلقة بمؤسسته الخاصة.

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