تحسين الخفاجي: افتتاح المنفذ يؤكد دحر التنظيمات الارهابية من حدود العراق وسوريا

2019/09/30 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا يثبت أن التنظيمات الإرهابية قد دحرت من حدود البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق الامني المشترك بين البلدين لتأمين المنفذ.واشار الخفاجي الى أن افتتاح المنفذ يعزز مكانة العراق وعلاقته معه دول الجوار وخطوة نحو تطور اقتصاده وبنيته التحتية.

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