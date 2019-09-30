2019/09/30 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز : إنتاج أوبك الأدنى منذ 2011 بعد هجمات أرامكو

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