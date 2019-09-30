افتتاح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا

2019/09/30 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتحت الحكومة العراقية بالتنسيق مع السلطات السورية منفذ القائم الحدودي.

حفل الافتتاح حضره وكيل وزير الداخلية السوري محمد جمال ومحافظ الانبار وقائد قيادة قوات الحدود وقائد شرطة الأنبار، إضافة إلى عدد من الضباط وأعضاء من مجلس محافظة الانبار، والذي سيسهم في انتعاش حركة التجارة ونقل البضائع وتنقّل الأشخاص بين البلدين.

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