شوارزنيغر يهدي سيارة تسلا للفتاة السويدية الشهيرة غريتا

2019/09/30 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قدم الممثل الأمريكي والحاكم السابق لكاليفورنيا أرنولد شوارزنيغر، هدية للناشطة السويدية في مجال البيئة، غريتا ثونبرج، وهي عبارة عن سيارة Tesla Model 3 الكهربائية.

والتقى شوارزنيغر، مع الناشطة السويدية الشابة، في وقت سابق من هذا العام في فيينا، وأعرب عن دهشته وإعجابه بتأثير صوتها على الناشطين في مجال البيئة.

حينذاك، وعد الممثل المشهور، بتقديم أي مساعدة، للفتاة إذا احتاجت إليها.

والآن تحول هذا الوعد إلى هدية عبارة عن سيارة كهربائية، ستساعدها وفقا لرأي الممثل، على التحرك بسهولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يجب أن تشارك في العديد من فعاليات الاحتجاجات.

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