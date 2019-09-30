صلاح جمال خاشقجي: سأكون كما كان والدي

2019/09/30 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أنه "لن يقبل أن تستغل ذكرى والده للنيل من وطنه وقيادته".

وكتب صلاح خاشقجي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي".

وأضاف: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".

وتابع صلاح خاشقجي: "أكرر ما قلته سابقاً، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصاً لله ثم الوطن وقيادته".

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