الخزعلي يعلق على تصريح عبد المهدي بشأن مسؤولية اسرائيل عن استهداف الحشد

2019/09/30 | 22:41

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ خاص

رأى معاون الامين العام لحركة النجباء، نصر الشمري، الاثنين (30 ايلول 2019)، ان تصريح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن وقوف اسرائيل وراء عمليات قصف مقرات الحشد الشعبي، ليس بجديد وقد اعلنا عنه مسبقا، لافتا الى ان "ما

بغداد اليوم _ بغداد

كشف الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيحمل رسالة من المملكة العربية السعودية إلى القيادة الإيرانية، خلال زيارة سيجريها إلى طهران، في الأيام المقبلة.

وقال

بغداد اليوم - بغداد

كشف الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، اليوم الاثنين، عن عزم السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي إصدار بيان يوم غد بشأن تصريحاته الأخيرة حول استهداف القوات الأميركية في العراق.

وقال الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي،

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