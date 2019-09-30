2019/09/30 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أقدمت طالبة من أهالي قضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل حياتها بسلاح ناري.

وذكر مصدر امني {للفرات نيوز} ان" الطالبة {ﺉ .



ﺝ .



ﻕ} ﻣﻦ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺳﻮﺭﺍﻥ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺭﺑﻴﻞ أقدمت عصر اليوم الاثنين، ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻼﺡ ﻧﺎﺭﻱ".وأشار الى ان" الجهات الأمنية فتحت تحقيقاُ بالحادث لمعرفة الأسباب التي دفعت الطالبة الى الانتحار".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبة تنهي حياتها بسلاح ناري في اريبل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبة تنهي حياتها بسلاح ناري في اريبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).