ليون تروتسكي - دروس أكتوبر [1] (4 نوفمبر 1935)

2019/09/30 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ليون_تروتسكي أوافق بمُسارعة على اقتراح فريد زلير Fred Zeller(2) بمد جريدة رِڤ-;-ُـلسيون، بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لانتفاضة أكتوبر، بمقال.ليست رِڤ-;-ُلسيون، والحق يُقال، جريدةً يومية “كبيرة”، إذا تكـدّ فقط لتصبح أسبوعيةً.قد ينظر إليها بيروقراطيون من المقام السامي بازدراء.لكن غالبا ما شهدتُ فرصة معاينة كيف استحالت منظمات “قوية”، ذات صحافة “قوية”، غبارا بفعل صدمة الأحداث؛ وكيف كانت بالعكس منظمات ص......

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