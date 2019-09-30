بغداد اليوم تنشر السيرة الذاتية لمرشحة وزارة التربية

2019/09/30 | 23:12

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بغداد اليوم ـ بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الاثنين (30 ايلول 2019)، السيرة الذاتية لمرشحة وزارة التربية، افراح عبد الخالق الموسوي، التي تم ترشيحها من قبل لجنة التربية النيابية.

وكانت لجنة التربية النيابية، قد أعلنت الخميس الماضي، اختيارها مرشحة لشغل منصب وزير التربية، وإرسال سيرتها الذاتية إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وأعربت اللجنة في بيان، عن "بالغ شكرها لعبد المهدي، لما أبداه من التجاوب والتعاون خلال الاجتماع الأخير، معها خدمة للواقع التربوي لبلدنا، وتكليف اللجنة لتقديم مرشح لشغل منصب وزارة التربية"، مبينة أنها "أولت اهتماما كبيرا بهذا الموضوع، وتم تشكيل لجنة فرعية من اعضاء اللجنة الممثلين من محافظة نينوى من اجل ترشيح شخصية تمتاز بالكفاءة والخبرة التربوية من ابناء الموصل".وأضاف البيان، أن أعضاء اللجنة الفرعية أخذوا بـ"نظر الاعتبار الشروط الواجب توفرها في المرشح والتي طالب بها رئيس الوزاراء لشغل هذا المنصب"، مؤكدا أنهم انتهوا "بعد دراسة مستفيضة، من اختيار المرشحة وارسال السيرة الذاتية لغرض لاطلاع عليها وتقييمها من قبل رئيس الوزراء، وامكانية تمرير المرشحة لغرض التصويت لصالحها دخل قبلة البرلمان، في حال الموافقة وارسال (عبد المهدي) السيرة الذاتية (الخاصة بالمرشحة) الى البرلمان"، بعد موافقته على ترشيحها.

بغداد اليوم - بغداد

علق الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، على تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن استهداف اسرائيل لمقار الحشد الشعبي في العراق.

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر، "‏بعد اعلان السيد رئيس مجلس الوزر

بغداد اليوم ـ خاص

رأى معاون الامين العام لحركة النجباء، نصر الشمري، الاثنين (30 ايلول 2019)، ان تصريح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن وقوف اسرائيل وراء عمليات قصف مقرات الحشد الشعبي، ليس بجديد وقد اعلنا عنه مسبقا، لافتا الى ان "ما

بغداد اليوم _ بغداد

كشف الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيحمل رسالة من المملكة العربية السعودية إلى القيادة الإيرانية، خلال زيارة سيجريها إلى طهران، في الأيام المقبلة.

وقال

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