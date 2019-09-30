الاتحاد الإنجليزي يتبرأ من خطأ ليفربول

2019/09/30 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يبدو أنّ نادي ليفربول قد يُحرم من استكمال مسابقة كأس رابطة المُحترفين الإنجليزية، بعد الخطأ الإداري الذي وقع فيه الفريق في مباراة ميلتون كينز دونز، بكأس رابطة المُحترفين الإنجليزية.

وفتحت رابطة المُحترفين الإنجليزية تحقيقًا ضد الريدز، بسبب إشراك اللاعب الإسباني بيدرو شيريفيلا، حيث لا يُحق له المشاركة في المباراة؛ وقدم يُحرم الفريق من استكمال المُسابقة .واعترف المُتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول الإنجليزي، بوجود خطأ إداري، مشيرًا إلى أنّ "النادي يُدرك وجود مشكلة إدارية مُحتملة، ولكن لن يعلق على الأمر .واتهم ليفربول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في تلك القضية؛ مشيرًا إلى أنّ الخطأ من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي تأخر في استخراج تصريح جديد للاعب الإسباني.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الريدز أصبح متورطًا لدىّ الاتحاد الإنجليزي، ويسعي النادي إقصاءه من البطولة.وأشارت الصحيفة إلى أنّ ليفربول سيحاول استخدام حقيقة أنهم تقدموا بطلب للاتحاد لاستخراج تصريح للاعب في يوليو الماضي، من أجل تخفيف العقوبة وتجنب الإقصاء من المنافسة.وأوضحت الصحيفة، أنّ الاتحاد رد على الريدز، وألقى باللوم على حمُر الميرسيسايد، لكون الأندية هي المسؤولة من التأكد أنّ لاعبيها مؤهلون للعب.وسوف يتعاون الاتحاد الإنجليزي مع مسؤولي مسابقة كاراباو في التحقيق الذي فتحته، حيث من المُحتمل أنّ يتم توقيع غرامة مالية على ليفربول، في حال تفهم مسؤولي الرابطة أنّ الخطأ بسبب الاتحاد وليس إدارة الريدز.



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