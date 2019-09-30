بالفيديو .. نهاية مروعة لامرأة حاولت سرقة بنك

2019/09/30 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقى رجال الأمن ببنك في غانا القبض على امرأة ضخمة حاولت سرقته في وضح النهار.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، فشل المرأة في سرقة البنك ومحاولة هروبها، حيث وقفت على النافذة بالطابق الثاني وقذفت نفسها لتسقط بقوة على الأرض، ولكن سرعان ما نهضت وحاولت الهروب ركضا.

خرج خلفها رجال الأمن في البنك وعدد من الموظفين وركضوا خلفها ولكن اختل توازنها وسقطت بقوة على الأرض ولكن سرعان ما نهضت وركضت مرة أخرى ولكن تمكن أحد الرجال من الإمساك بها.

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