مظفر النواب - تعرت سريرا

2019/09/30 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظفر_النواب تَعَرَّت سريراًوشَبَّت إلى ما اشتَهى اللهُمِن أقحوانٍفَعَلَيتُ نَهري وذاقَت مَداهُومَرَّت بتُفاحَتَيها على جسديذَوّقَتني مَثاني العطورِوشَقّت على شهوتي شهوتَيهاسَقَتني كأساً ذاقَت صَداهُوحَدَّقتُ لَمساًوألقَت أصابعُ كَفيَّ أضواءَهافي دروبٍ مِن الياسمينِ احتَسَتنيفدَربٌ يداهُ يدَيَّودربٌ يدايَ يداهُوتَبلُغُ بي نَشوَتيأن أرى اللهَ ف......

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