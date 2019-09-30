زهير الخويلدي - الدعائم الرياضية والطبيعية للفلسفة العقلية عند ابن باجة

2019/09/30 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " العقل هو ملكة توجد لدى الإنسان بحكم الفطرة"1 يعد أبو بكر ابن باجة المولود بسرقسطة في الأندلس عام 1085 والمتوفي بفاس في المغرب عام 1138 فيلسوفا رياضيا وطبيبا موسيقيا وشاعرا سعيدا ووزيرا قاضيا في الدولة المرابطية ويعتبر مؤسس الفلسفة العقلانية في الفضاء المغاربي وفي حاضرة الأندلس وذلك من خلال استخدامه دعائم رياضية وطبيعية.لقد تعلم عند أبي جعفر بن هارون الترجالي واشتغل عند إبراهيم بن تيفلويت و......

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