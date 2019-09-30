العمل تبدأ بتحديث بيانات الأسر المشمولة بالإعانات النقدية المشروطة

2019/09/30 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن بدء استقبال الاسر المشمولة بالبرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة بالصحة والتعليم المطبّق في منطقة الصدر/٢ لتحديث بياناتها.

واوضحت مديرة قسم الخدمات الاجتماعية في الهيئة اسيل حسن لفتة، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مجموع الاسر المشمولة بالتحديث يبلغ (٧٣٨) اسرة"، مبينة انه ي"تم الاتصال يوميا بقرابة ١٠٠ اسرة لتحديث بياناتها".

ولفتت الى ان "عملية التحديث ستستمر لمدة اسبوعين بدءاً من التاريخ المذكور آنفا".

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