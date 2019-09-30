وزير الخارجية يدعو الى أهمّية تعزيز التعاون العربيّ والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

2019/09/30 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدد/ الغد برس:

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، مع أمين عامّ مجلس التعاون لدول الخليج العربيّ، عبد اللطيف بن راشد الزيانيّ.

ودعا الوزير الحكيم في بيان تلقته "الغد برس" إلى "أهمّية تعزيز التعاون العربيّ، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتدعيم صُفوفها لمُواجَهة كلّ التحدّيات"، عادّاً أنّ "النموذج الأمثل لأيّ منظومة تعاونيّة هو تحقيق التكامل بين الدول، وتنفيذ مبادئ ما يتمّ التباني عليه، وإنزاله إلى حيّز التطبيق بصورة مشاريع اجتماعيّة، واقتصاديّة؛ وليُساهِم في تحقيق الرفاه، والازدهار لشُعُوبنا العربيّة".

واعرب عن "أمله في أن تشهد العلاقات العراقـيّة-الخليجيّة انتقالة مُتميِّزة اتساقاً مع ما يجمع بلداننا من روابط وثيقة".

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